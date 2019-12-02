Политика , 02 дек, 09:51
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Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Данные меры Пекин обосновал тем, что HRW поддерживает протестующих в Гонконге.
Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок «американских морских судов» на заход в Гонконг, также сообщило агентство.
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