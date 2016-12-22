Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20

Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Об этом рассказал глава МИДа Сергей Лавров в ходе передачи «Москва. Кремль. Путину», передает ТАСС.
«Была подтверждена договоренность по Идлибу. Было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, Путину и Эрдогану удалось согласовать дальнейшие действия по демилитаризованной зоне. «Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно принимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали», — сообщил он.
Встреча Путина и Эрдогана в Буэнос-Айресе прошла 1 декабря, после того, как от переговоров с российским президентом отказался президент США Дональд Трамп. Как заявляли ранее в Кремле, отказ Трампа от беседы с Путиным позволил «модифицировать» график, что дало возможность договориться о дополнительной встрече.
Соглашения об урегулировании в Идлибе Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган достигли на саммите в Сочи 17 сентября. Стороны решили создать демилитаризованную зону глубиной 15–20 км, а также договорились не проводить операцию в Идлибе. При этом на саммите в Стамбуле Путин заявил, что Россия готова оказать армии Сирии «действенную поддержку» в Идлибе, если боевики продолжат нападения.
В конце октября в Кремле признали, что в выполнении соглашения «не все идет по плану», однако в Москве фиксируют стремление Турции добиться выполнения договоренности.