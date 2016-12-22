Кремль не увидел угрозы договоренностям России и Турции по Идлибу

Россия относится с понимаем к тому, что Турции пока не удается выполнить договоренности по Идлибу, в Москве видят прилагаемые Анкарой усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что угрозы срыва договоренностей по Идлибу нет. Как отметил представитель Кремля, Путин говорил о сложной ситуации в Идлибе и продолжающихся обстрелах. «К сожалению, не все идет по плану, как в идеале это планировалось. Но Путин сказал, что мы встречаем с пониманием, потому что ситуация сложная», — пояснил Песков. Главное, что в Москве фиксируют «изрядные усилия» турецкой стороны, добавил он.

Песков также сообщил, что российская сторона проинформирует Дамаск об итогах четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.

Четырехсторонний саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции состоялся в Стамбуле 27 октября. По итогам встречи все участники заявили о необходимости скорейшего формирования конституционного комитета Сирии, который будет призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства страны. Он должен быть создан до конца года. Президент России Владимир Путин указал, что для эффективной работы комитета он «должен быть признан легитимным всеми сирийскими сторонами».

Соглашения об урегулировании в Идлибе Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган достигли на саммите в Сочи 17 сентября. Стороны решили создать демилитаризованную зону глубиной 15–20 км, а также договорились не проводить операцию в Идлибе. При этом на саммите в Стамбуле Путин заявил, что Россия готова оказать армии Сирии «действенную поддержку» в Идлибе, если боевики продолжат нападения.