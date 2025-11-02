В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву
Американский президент Дональд Трамп давит на Европу для того, чтобы она закрыла прорехи в финансовой помощи Украине, заявил бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передает The Telegraph.
«Трамп понял, что не может допустить проигрыша Украины, особенно если в этом обвинят его. <...> Он оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те восполнили пробелы в финансировании», — считает Хант.
Газета пишет, что политика Трампа в отношении Украины стала последовательной. США, как считает издание, не позволят России победить, но и не будут просить Конгресс одобрить пакеты помощи Украине. Трамп будет ждать, что Европа возьмет на себя «львиную долю» расходов на поддержку. Кроме этого, любое оружие не будет передаваться даром, а продаваться Киеву на коммерческих условиях, отмечает The Telegraph.
Материал дополняется
