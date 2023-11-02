«Калашников» ответил на данные об аресте товарных знаков в Финляндии

«Калашников» заявил, что не получал данных об аресте товарных знаков в Финляндии

«Калашников» заявил, что, как только получит от властей Финляндии подтверждение информации об аресте своих товарных знаков, оспорит решение

Фото: Андрей Любимов / РБК

Концерн «Калашников» заявил, что не получал от официальных органов Финляндии данных об аресте своих товарных знаков. Если информация подтвердится, решение Хельсинки будет оспорено, пообещали там.

Накануне о том, что Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало логотипы и товарные знаки оружейной группы, сообщили финские СМИ, в том числе ESS и Yle. Всего, как передавали издания, под арестом оказались более 40 зарегистрированных в стране товарных знаков российских и белорусских компаний, находящихся под санкциями Евросоюза из-за военных действий на Украине. «Калашников» находится под ограничениями Брюсселя с апреля 2022 года.

Как отмечало Yle, конфискация товарных знаков означает, что их владельцы не смогут распоряжаться ими в Финляндии. «Владелец не может их продать и не может лицензировать патент или торговую марку», — говорил юрист Ари Хиетанен.

Причиной такого решения финских властей стали разъяснения Еврокомиссии о конфискации имущества, куда включили патенты и товарные знаки, уточняло ESS.

Согласно представленному в сентябре разъяснению ЕК правил применения уже действующих санкций, въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. В Брюсселе уточнили, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции. Финляндия, например, запретила въезжать на свою территорию на авто с российскими номерами.