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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия Израиля заявила о боях с ХАМАС на севере сектора Газа

Армия Израиля заявила о боях с ХАМАС на севере сектора Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израильская армия ночью вступила в бои с ХАМАС в секторе Газа, боевики использовали против ЦАХАЛ ракеты и взрывные устройства, армия Израиля против них — артиллерию, танки и авиацию. Бои в самом секторе идут уже почти неделю
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после столкновений с бойцами ХАМАС на севере сектора Газа этой ночью уничтожила «десятки террористов», говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Войска ЦАХАЛ столкнулись с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа, в ходе боев были убиты десятки террористов», — сказано в сообщении.

ЦАХАЛ утверждает, что бойцы ХАМАС использовали против израильских военных противотанковые ракеты, гранаты и другие взрывные устройства. Армия Израиля использовала артиллерию, танки, а также наносила авиаудары с помощью вертолетов и ракетные удары с военных кораблей.

Война Израиля и ХАМАС продолжается уже почти месяц. В сектор Газа ЦАХАЛ вошла 27 октября, Израиль назвал это «расширением» наземных операций в регионе. 31 октября армия Израиля сообщила, что нарастила активность в секторе, туда вошли дополнительные подразделения пехоты, бронетехники, артиллерии и инженерных войск. Накануне, 1 ноября, командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что израильские войска уже находятся «у ворот» города Газа.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа для уничтожения объектов ХАМАС, например, по производству и хранению оружия, пусковых точек противотанковых ракет и беспилотников. 31 октября израильская армия ударила по лагерю беженцев Джабалия, где, по утверждению ЦАХАЛ, находился один из командующих ХАМАС. Группировка заявила о гибели почти 200 человек при ударе по Джабалии.

Всего, по данным, которые приводит подконтрольный ХАМАС минздрав сектора Газа, с момента начала войны в регионе погибли почти 8,8 тыс. человек, ранены свыше 22 тыс.

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Со стороны Израиля число жертв превышает 1,4 тыс. (в том числе более двух десятков россиян), пострадали свыше 4,6 тыс. человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС сектор Газа
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