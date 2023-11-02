Маск признал неспособность Украины победить на поле боя

Маск ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот комментирует статью в Time и приводит несколько выводов, в том числе о «нереалистичных целях» Киева

Бизнесмен Илон Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

Маск ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (бывший Twitter), в котором тот комментирует статью в Time. «Это подтверждает почти все, что говорят критики <...>, начиная с того, что Украина не может выиграть», — указал Сакс. В статье украинский президент Владимир Зеленский описывается как потерявший чувство реальности политик, не способный признать реалии на поле боя и не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией. Бизнесмен далее приводит несколько выводов из материала, в том числе о «нереалистичных целях» Киева, «ошеломляющих потерях», деморализации войск и не поддающейся контролю коррупции.

«К сожалению, этот анализ точный», — написал Маск в ответ на пост.

Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX и владелец Twitter, не раз высказывался по поводу конфликта на Украине. В частности, в сентябре он заявлял, что Киев в ходе контрнаступления потерял много людей ради «столь ничтожного результата». Такое заявление он сделал, комментируя публикацию, в которой на карте показаны подконтрольные Украине территории.

Бизнесмен также называл «дураками» тех, кто поддерживает выделение США помощи Украине. И публиковал в соцсети X мем с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — писал он, прикрепив фото с лицом украинского лидера, на лбу которого выступает вена (переделка известного мема «Напряженный парень с венами»).

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев, несмотря на поставки оружия странами Запада, терпит поражение. По его словам, ВСУ безуспешно атакуют российские позиции на запорожском, донецком и херсонском направлениях.