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В Белом доме предсказали скорую отставку Нетаньяху

Politico: в Белом доме предсказали скорую отставку Нетаньяху

В администрации президента США Джо Байдена считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в скором времени может потерять пост, пишет издание Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.

По данным издания, Байден и его помощники обсуждали вероятность того, что дни израильского премьера на этом посту «сочтены». Американский лидер говорил о возможности ухода Нетаньяху во время недавней встречи с ним в Израиле, сообщает Politico.

По словам двух представителей Белого дома, Байден даже предложил Нетаньяху «подумать об уроках, которыми он поделится со своим будущим преемником».

Собеседники издания говорят, что, по мнению администрации американского президента, премьер Израиля продержится на посту еще несколько месяцев или по крайней мере до завершения первой фазы операции в секторе Газа.

По словам чиновников, поездка Байдена в Тель-Авив в октябре была в поддержку Израиля, но в частном порядке он также призвал Нетаньяху «действовать осторожно и не расширять войну».

В то же время еще один сотрудник Белого дома считает рассуждения о будущем израильского премьера праздной болтовней, он подчеркнул, что администрация Байдена беспокоится только о поддержке Израиля.

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