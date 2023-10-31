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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о своей отставке

Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос, собирался ли он в отставку
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на вопрос, рассматривал ли он уход в отставку после начала войны, ответил, что хочет отправить в отставку только ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

«Единственные, кого я намерен отправить в отставку, — это ХАМАС», — сказал премьер. Нетаньяху добавил, что собирается отправить группировку «на свалку истории».

Израильский премьер назвал победу над ХАМАС своей обязанностью. «Это то, к чему я веду страну. Теперь это моя ответственность», — подчеркнул он.

28 октября, Нетаньяху на вопрос журналистов, готов ли он взять на себя ответственность за события 7 октября, также ответил уклончиво. «Речь идет о гигантском провале. После войны все должны будут дать ответы, включая меня. Будет проведена основательная проверка», — сказал тогда премьер.

После этого канцелярия Нетаньяху опубликовала заявление, в котором говорилось, что премьер-министр «никоим образом и ни на каком этапе» не был предупрежден силовиками о готовившейся атаке ХАМАС. Позднее это заявление было удалено, а Нетаньяху извинился перед спецслужбами.

Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
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