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США испытали «надежное средство отражения угроз XXI века»

Пентагон: США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Minuteman III стоит на вооружении армии США с 1970 года. Вашингтон проводил испытания ракеты более 300 раз, последний запуск был в августе прошлого года
Фото: Ryan Quijas / vandenberg.spaceforce.mil
Фото: Ryan Quijas / vandenberg.spaceforce.mil

Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с военной базы Ванденберг в Калифорнии, говорится в сообщении на сайте базы.

«Этот испытательный пуск является частью рутинной деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для отражения угроз XXI века и успокоения наших союзников. Подобные испытания проводились уже более 300 раз, и данное испытание не является результатом текущих мировых событий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе военной базы уточнили, что запуск ракеты был произведен в 5:11 утра по местному времени (15:11 мск). Ракета Minuteman III получила команду на запуск с помощью системы защищенных каналов связи TACAMO и пролетела около 4,2 тыс. миль (6,7 тыс. км) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Пресс-служба также сообщила, что ракеты Minuteman III к середине 2030-х годов будут полностью заменены ракетами Sentinel. 18 апреля ВВС США попросили Конгресс выделить $4,4 млрд на замену устаревшей МБР.

Minuteman III — твердотопливная МБР, стоит на вооружении армии США с 1970 года. Ракета является элементом стратегических сил сдерживания страны, которые контролирует Глобальное ударное командование ВВС. Вес ракеты — 36 т, диапазон полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Она развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (свыше 24 тыс. км).

Последние испытания Minuteman III были проведены в августе 2022 года. Тогда МБР также была запущена с базы Ванденберг и пролетела около 4,2 тыс. миль (более 6,7 тыс. км) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

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В феврале прошлого года, на фоне российской спецоперации на Украине, российские силы сдерживания, к которым относятся и стратегические ядерные силы, были переведены на особый режим несения боевого дежурства. После этого Reuters сообщил, что Пентагон создал линию связи с российским Министерством обороны для предотвращения «военных инцидентов и эскалации».
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
межконтинентальные баллистические ракеты США испытания ядерное оружие
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