США провели тестовый запуск ракеты Minuteman III

С базы вооруженных сил в Калифорнии запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевой головки. Запуск прошел в рамках регулярных испытаний, Москву о нем предупредили, сообщил Пентагон

Фото: vandenberg.spaceforce.mil

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщил Пентагон. Запуск состоялся с базы «Ванденберг» в Калифорнии в 1:26 утра по времени западного побережья США (10:26 мск).

Ракета не несла боезаряда.

Цель запуска — проверить безопасность, эффективность и боеготовность оружия.

О планах провести запуск ракеты сообщил накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он пояснил, что испытание штатное и было запланировано несколько лет назад. Райдер отметил, что США уведомили об испытаниях Москву.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, элемент стратегических сил сдерживания. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Развивает скорость примерно в 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч).

Стоит на вооружении армии США с 1960-х годов, с тех пор ракету запускали более 300 раз. Последний раз Пентагон испытывал ракету в апреле 2023 года, а до этого — в августе 2022-го. К середине 2030-х ракеты Minuteman III планируют заменить ракетами Sentinel: ВВС США уже попросили конгресс выделить $4,4 млрд на замену устаревшей межконтинентальной ракеты.

Согласно данным на сайте Пентагона, на вооружении США состоит 400 ракет Minuteman III.

В феврале 2022 года, через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине, Москва перевела силы сдерживания, к которым относятся и стратегические ядерные силы, на особый режим несения боевого дежурства. После этого Reuters сообщил о создании Пентагоном линии связи с российским Министерством обороны для предотвращения «военных инцидентов и эскалации».