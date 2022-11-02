WSJ узнала о попытке ОАЭ убедить Эр-Рияд не сокращать добычу нефти

В начале октября ОПЕК+ сократила добычу нефти на 2 млн барр. По данным WSJ, в сентябре советник по нацбезопасности ОАЭ провел секретные переговоры с наследным принцем Мухаммедом, где пытался убедить его не сокращать добычу

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в сентябре направили своего советника по национальной безопасности в Эр-Рияд с секретной миссией, чтобы убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда не настаивать на сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. О переговорах сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пояснили собеседники газеты, в ОАЭ опасались, что решение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ разозлит США и может выставить производителей нефти союзниками России.

Советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян, брат президента ОАЭ, встретился с наследным принцем Саудовской Аравии и поддержал позицию Вашингтона, что сокращение добычи нефти не является экономически необходимым. Также он предупредил о геополитических последствиях, пишет WSJ. Но, по словам источников издания, принц Мухаммед «остался непоколебим».

5 октября ОПЕК+, куда в том числе входят ОАЭ, Саудовская Аравия и Россия, объявила, что с ноября страны — участницы соглашения сократят добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. Это рекордное с 2020 года снижение. Источники Reuters сообщили, что инициатива исходила от России на фоне падения нефтяных цен и высокой волатильности рынка. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что участники группы пошли на такой шаг, чтобы сбалансировать рынок перед сезонным снижением спроса.

После решения ОПЕК+ координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон может пересмотреть отношения с Эр-Риядом. Президент США Джо Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США предлагали Саудовской Аравии на месяц отложить принятие решения о снижении объемов добычи. В ответ Вашингтон получил решительное «нет».

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия и США в мае заключили секретное соглашение об увеличении добычи нефти, но Эр-Рияд сорвал эти договоренности.