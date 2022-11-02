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МИД исключил изменения в выдаче загранпаспортов на фоне мобилизации

МИД: порядок выдачи загранпаспортов на фоне частичной мобилизации не менялся
В порядок выдачи загранпаспортов на фоне частичной мобилизации изменений не вносилось, заявил замглавы МИДа Евгений Иванов. Основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может быть в том числе призыв на военную службу
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В России не вносили изменений в порядок выдачи загранпаспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИДа Евгений Иванов.

Замминистра указал, что порядок получения заграничных паспортов, в том числе перечень оснований для отказа в их выдаче, установлен федеральным законом от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

«Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились», — сказал Иванов.

Согласно закону, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может быть в том числе призыв на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу. В таком случае выезд за границу для россиянина ограничивается до окончания службы.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался 21 сентября по указу президента Владимира Путина и завершился в конце октября. О том, что на время мобилизации ограничивать выдачу загранпаспортов не будут, ранее писал правительственный портал «Объясняем.рф». Уточнялось, что власти будут отказывать в выдаче загранпаспортов тем, кто уже призван на военную службу, а также получил повестку по мобилизации или призыву. В Минобороны исключали ограничение на передвижение граждан.

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