СМИ рассказали о вывозе техники с арестованного завода Roshen в России

Российские власти наложили арест на имущество кондитерской фабрики в 2015 году, с тех пор он продлевался. На украинском телевидении утверждают, что, несмотря на это, часть оборудования с тех пор была вывезена в Киев

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко тайно вывез оборудование с липецкой кондитерской фабрики Roshen на общую сумму 10 млн грн (около 23,5 млн руб.), сообщил украинский телеканал «1+1» со ссылкой на данные украинской таможни. Фрагмент эфира телеканал выложил на YouTube.

В таможенной базе указано, что оборудование было вывезено 17 и 25 января 2018 года, говорится в передаче. Среди этого оборудования — батареи, двигатели, аппараты для производства и упаковки конфет. Грузовики доставили его в офис Roshen на ул. Электриков в Киеве. Всего в базе указаны 99 наименований вывезенного оборудования.

«С завода в Липецке, к которому злой Путин не дает Порошенко никакого доступа уже пятый год, на самом деле Порошенко позволили забрать [оборудование]», — говорится в сюжете.

Также есть записи, относящиеся к марту 2016 года. Тогда из Липецка в Киев перевезли насосы, теплообменники, холодильные машины и другое оборудование. Еще одна перевозка была совершена в октябре 2015 года, утверждается в сюжете, — тогда были вывезены линии производства и упаковки, аппаратура для обертывания конфет.

Телеканал обращает внимание на то, что Порошенко неоднократно говорил об «арестованных» и «заблокированных» активах на ростовском заводе. Аналогичное заявление он сделал 29 сентября, подчеркнув, что бизнеса в России у него нет.

В 2015 году в России возбудили уголовное дело о мошенничестве на фабрике — в рамках этого дела был наложен арест на ее имущество (он неоднократно продлевался, в последний раз — 12 сентября 2018 года).

В январе 2017 года Roshen объявила о планах закрыть завод в Липецке из-за «резкого снижения ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территории России». О полной остановке работы предприятия в Липецке компания заявила в июне 2017 года. В октябре 2018 года на фабрику приехал украинский журналист, который осмотрел ее и сообщил, что предприятие законсервировано и не работает. «Две производственные площадки Roshen закрыты, там только охрана и несколько уборщиков. Третья, которая должна была стать самой крупной кондитерской фабрикой в России, стоит недостроенной», — передал он.