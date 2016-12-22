Украинцам продемонстрировали закрытую фабрику Порошенко в Липецке

Скандал с предполагаемой покупкой в Крыму конфет Roshen породил подозрения, что фабрика Петра Порошенко в Липецке работает. Украинские журналисты сняли репортаж и убедились, что она давно закрыта, а производство законсервировано

Фото: Юрий Сорокин / РИА Новости

Украинский журналист Роман Цимбалюк посетил фабрику Roshen в Липецкой области, принадлежавшую президенту Петру Порошенко, и убедился в том, что она закрыта и не работает, сообщает УНИАН. Репортаж о поездке опубликовал телеканал ТНС.

Поездка была предпринята после скандала, связанного с обвинениями против Порошенко. Ранее зрители ТСН передали конфеты Roshen, произведенные на фабрике в Липецке. При этом они утверждали, что купили их 20 сентября 2018 года в Крыму. Это дало повод поставить под сомнение слова Порошенко о том, что в России у него не осталось никакого бизнеса.

Цимбалюк снял в Липецке репортаж о закрытой фабрике. «Две производственные площадки Roshen закрыты, там только охрана и несколько уборщиков. Третья, которая должна была стать самой крупной кондитерской фабрикой в России — стоит недостроенная. Местные говорят, что украинские конфеты не ели уже давно», — уточняет агентство.

29 сентября Порошенко заявил, что у него «нет и не может быть» бизнеса в России. По его словам, у него был бизнес в России «до войны, но война все поменяла». Президент пояснил, что после присоединения Крыма Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод, и «де-факто» у Порошенко его нет. Говоря о кондитерской фабрике в Липецке, Порошенко заявил, что она была арестована. «Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это — технология», — пояснил он, добавив, что в связи с этим менеджмент Roshen принял решение закрыть предприятие.

Кондитерская группа Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, он заявил, что передал ее в управлению Rothschild Trust.

В июне 2017 года Roshen сообщил, что липецкая кондитерская фабрика компании, склад готовой продукции и торговый дом ООО «Рошен» полностью прекратили свою работу на территории России. К этому времени полностью завершилась консервация производства. В апреле законсервировали все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельные и водозаборы.

В апреле 2015 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, объем хищений на российском производстве, принадлежавшем нынешнему президенту Украины, следователи оценили в 180 млн руб., в том же месяце Басманный суд Москвы арестовал имущество фабрики. Кроме того, в июне 2017 года Федеральная налоговая служба потребовала по итогам налоговой проверки за 2014–2015 годы от ООО «Рошен» выплатить более 150 млн руб.