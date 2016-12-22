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Порошенко заявил об отсутствии у него бизнеса в России
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Порошенко заявил об отсутствии у него бизнеса в России
Бизнес, 13:59
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Порошенко заявил об отсутствии у него бизнеса в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него «нет и не может быть» бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте главы государства.

По его словам, у него был бизнес в России «до войны, но война все поменяла». Президент пояснил, что после присоединения Крыма Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод, и «де-факто» у Порошенко его нет. Говоря о кондитерской фабрике в Липецке, Порошенко заявил, что она была арестована. «Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это — технология», — пояснил он, добавив, что в связи с этим менеджмент Roshen принял решение закрыть предприятие.

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26 сентября пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что президент решил продать подконтрольный ему судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» (ранее — «Ленинская кузница»). Цеголко не уточнил имя потенциального покупателя, отметив, что предприятие будет продано украинскому покупателю.

Теги: Петр Порошенко , Roshen
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