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СМИ узнали о выводе нескольких стран из-под антииранских санкций США
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СМИ узнали о выводе нескольких стран из-под антииранских санкций США
Политика, 11:26
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СМИ узнали о выводе нескольких стран из-под антииранских санкций США
Вашингтон планирует предоставить восьми странам разрешения на закупку иранской нефти при введении санкций против Тегерана 5 ноября. В ответ США ждут постепенного сокращения закупок сырья из Ирана
Иранский нефтяной танкер (Фото: Fars News / Reuters)

США согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против ближневосточной страны, которое запланировано на 5 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Белом доме.

Американские санкции направлены на сокращение прибыли, которую Иран получает от торговли, поэтому разрешения на ведение торговли выдаются в обмен на обещание сократить покупку иранского сырья. Таким образом, удастся избежать роста цен на нефть, пояснил собеседник агентства. Глава Госдепа США Майк Помпео официально объявит количество стран, получивших разрешения, в пятницу, добавил источник. В понедельник, 5 ноября, с введением санкций станут известны и конкретные страны, получившие разрешения.

Условия выдачи разрешения главному импортеру иранской нефти — Китаю — до сих пор находятся под обсуждением, но в конечном списке КНР все же будет, сказали Bloomberg два источника. Еще четыре страны, которые получат разрешения, источники не назвали.

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Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана
Политика

Как отмечает Bloomberg, на фоне новостей о том, что как минимум некоторые страны получат разрешения на покупку иранской нефти, с прошлого месяца стоимость барреля марки Brent упала на 15% (с $85 до $72).

США выдают временные разрешения и ждут от стран, которые их получат, сокращения закупок иранской нефти, сказал Bloomberg источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Министр энергетики Турции Фатих Денмез сказал Reuters, что страна еще не получила официальных сообщений от США о разрешении на покупку иранской нефти после введения санкций, однако сам он знает о таких неподтвержденных данных. Источник ТАСС, близкий к МИД Индии, сообщил, что не может подтвердить получение разрешения, но «Индия готова приветствовать такое решение».

Фактически Вашингтон проводит реимплементацию санкций, которые действовали против Ирана до 2015 года, когда была заключена ядерная сделка. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из сделки, так как, согласно позиции Белого дома, Иран нарушает ее условия. Одновременно президент США пообещал вновь ввести жесткие санкции против ближневосточной страны.

С 5 ноября США планируют запретить покупку нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции из Ирана, а также ввести санкции против операторов иранских портов и предприятий кораблестроительной отрасли. Также под ограничения подпадут транзакции финансовых институтов с Нацбанком Ирана.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Иран , Дональд Трамп
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