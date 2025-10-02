Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин заявил, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Об этом он рассказал на заседании форума «Валдай», РБК ведет трансляцию.

«У нас появилось много современных, высокотехнологичных систем оружия», — сказал Путин, упомянув в том числе ракетный комплекс «Орешник».

«Совсем недавно еще мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическим. Надо с этим разобраться. У нас появилось другое гиперзвуковое оружие «Кинжал», там и оружие межконтинентальной дальности «Авангард», — перечислил президент

«У нас может появиться и еще. Могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — сказал Путин.

Комплекс "Кинжал" включает гиперзвуковую аэробаллистическую ракету 9-С-7760, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку, и самолет, с которого ее запускают — истребитель МиГ-31К. Также может устанавливаться на дальний бомбардировщик Ту-22М3 и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Скорость этой ракеты — более 10 Махов, она поражает цели на расстоянии более 2 тыс. км. Российское Минобороны не раз сообщало о применении комплекса на Украине.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, который оснащен гиперзвуковым боевым блоком. Ракета способна развивать скорость 27 махов (около 33 тыс. км/ч). Путин заявлял, что созданием этого оружия Россия «обнулила» вложения Вашингтона в систему противоракетной обороны.

