В Сеуле заявили о запуске КНДР гиперзвуковой ракеты
Командование южнокорейской армии сообщило, что КНДР провела первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты. Как сообщает агентство Yonhap, запуск был произведен из района Пхеньяна около полуночи по местному времени. Ракета пролетела примерно 1100 км и упала в Японское море.
Военные в Сеуле считают, что речь идет о гиперзвуковой ракете, аналоги которой КНДР испытывала в январе и апреле прошлого года. Если это так, то речь идет о рекордном расстоянии, которое она преодолела. Обычные баллистические ракеты в Северной Корее при этом могут летать на дальность до 5000 км.
Times of Korea сообщает, что испытания прошли на фоне визита в Южную Корею американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Последний намерен обсудить с местными властями меры противодействия Пхеньяну на фоне политического кризиса в Сеуле после неудачной попытки президента ввести военное положение.
Последние испытания КНДР проводила 5 ноября, перед президентскими выборами в США. Тогда баллистическая ракета также упала в Японское море.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов