В Сеуле заявили о запуске КНДР гиперзвуковой ракеты

Военные в Южной Корее говорят, что северокорейская гиперзвуковая ракета преодолела рекордное расстояние

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Командование южнокорейской армии сообщило, что КНДР провела первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты. Как сообщает агентство Yonhap, запуск был произведен из района Пхеньяна около полуночи по местному времени. Ракета пролетела примерно 1100 км и упала в Японское море.

Военные в Сеуле считают, что речь идет о гиперзвуковой ракете, аналоги которой КНДР испытывала в январе и апреле прошлого года. Если это так, то речь идет о рекордном расстоянии, которое она преодолела. Обычные баллистические ракеты в Северной Корее при этом могут летать на дальность до 5000 км.

Times of Korea сообщает, что испытания прошли на фоне визита в Южную Корею американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Последний намерен обсудить с местными властями меры противодействия Пхеньяну на фоне политического кризиса в Сеуле после неудачной попытки президента ввести военное положение.

Последние испытания КНДР проводила 5 ноября, перед президентскими выборами в США. Тогда баллистическая ракета также упала в Японское море.