Обвинение запросило восемь лет для журналистки «Дождя» Монгайт

Монгайт проходит по делу о фейках об армии. Оно было заведено из-за ее постов в мессенджере об Украине. Журналистка находится не в России

Анна Монгайт (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Сторона обвинения попросила заочно приговорить журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом, нежелательной организацией и запрещен в России) Анну Монгайт (признана Минюстом иноагентом) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках об армии, передает «РИА Новости» с заседания суда.

«Прошу признать Монгайт виновной <…> назначить ей наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала гособвинитель.

РБК обратился за комментарием в Пресненский районный суд, где рассматривается дело.

Следственный комитет сообщал, что дело связано с публикацией Монгайт в мессенджере «заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства». Как писал телеграм-канал Baza, поводом для уголовного преследования были посты Монгайт об ударах по Одессе в апреле 2022-го и июле 2023 года.

Дело заведено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Монгайт находится не в России.

1 октября были заочно арестованы две другие журналистки «Дождя» — Екатерина Котрикадзе и Валерия Ратникова (признаны Минюстом иноагентами). Они тоже являются фигурантками дела о распространении фейков об армии, заведено по тому же пункту и части ст. 207.3, что и в случае с Монгайт.