СК объяснил возбуждение дела против журналистки «Дождя» Монгайт

Анна Монгайт (внесена в реестр иноагентов) (Фото: mongayt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На журналистку телеканала «Дождь» (внесен в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией и запрещен в России) Анну Монгайт (внесена в реестр иноагентов) завели уголовное дело о фейках, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

«По данным следствия, Монгайт разместила в одном из мессенджеров публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства», — говорится в сообщении ведомства.

По информации телеграм-канала Baza, поводом для уголовного дела стали посты Монгайт об ударах по Одессе в апреле 2022-го и июле 2023 года.

Правоохранители завели дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

Журналистка находится не в России. Правоохранители рассматривают вопрос об объявлении Монгайт в розыск.

В июле против главреда «Дождя» Тихона Дзядко и ведущих телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое включены в реестр иноагентов) Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов.