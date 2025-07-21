СК объяснил возбуждение дела против журналистки «Дождя» Монгайт
На журналистку телеканала «Дождь» (внесен в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией и запрещен в России) Анну Монгайт (внесена в реестр иноагентов) завели уголовное дело о фейках, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.
«По данным следствия, Монгайт разместила в одном из мессенджеров публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства», — говорится в сообщении ведомства.
По информации телеграм-канала Baza, поводом для уголовного дела стали посты Монгайт об ударах по Одессе в апреле 2022-го и июле 2023 года.
Правоохранители завели дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.
Журналистка находится не в России. Правоохранители рассматривают вопрос об объявлении Монгайт в розыск.
В июле против главреда «Дождя» Тихона Дзядко и ведущих телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое включены в реестр иноагентов) Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ