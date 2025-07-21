 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК объяснил возбуждение дела против журналистки «Дождя» Монгайт

Анна Монгайт&nbsp;(внесена в реестр иноагентов)
Анна Монгайт (внесена в реестр иноагентов) (Фото: mongayt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На журналистку телеканала «Дождь» (внесен в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией и запрещен в России) Анну Монгайт (внесена в реестр иноагентов) завели уголовное дело о фейках, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

«По данным следствия, Монгайт разместила в одном из мессенджеров публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства», — говорится в сообщении ведомства.

Конституционный суд получил первую жалобу на статью о фейках про армию
Политика
Алексей Горинов

По информации телеграм-канала Baza, поводом для уголовного дела стали посты Монгайт об ударах по Одессе в апреле 2022-го и июле 2023 года.

Правоохранители завели дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

Журналистка находится не в России. Правоохранители рассматривают вопрос об объявлении Монгайт в розыск.

В июле против главреда «Дождя» Тихона Дзядко и ведущих телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое включены в реестр иноагентов) Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
уголовное дело Следственный комитет Россия ВС России телеканал Дождь
Материалы по теме
На бывшего руководителя «Ночлежки» завели уголовное дело о фейках
Политика
Суд отправил под домашний арест кинокритика Барабаш по делу о фейках
Политика
В Москве завели дело на журналиста «Медузы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии Недвижимость, 19:02
Умерла актриса Татьяна Егорова Общество, 19:02
Как правильно составить договор купли-продажи гаража Недвижимость, 18:54
Адвокат сообщил о запрете работы производителя антисептика «Мирамистин» Общество, 18:54
Петр Фрадков рассказал о результатах финансовой интеграции новых регионов Пресс-релиз, 18:50
В Подмосковье в Ивантеевке загорелся частный дом после падения БПЛА Политика, 18:45
Процесс по делу о теракте в «Крокусе» в Мосгорсуде начнется 4 августа Политика, 18:43
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Белгородской области адвокат похищал квартиры умерших Политика, 18:38
В «Зените» попросят разъяснений из-за отмены гола в матче РПЛ Спорт, 18:38
ПСБ наградил бизнесменов Донбасса и Новороссии на конкурсе «Знай наших» Пресс-релиз, 18:35
СК объяснил возбуждение дела против журналистки «Дождя» Монгайт Политика, 18:35
Цена Ethereum обновила максимум 2025 года в преддверии десятилетия токена Крипто, 18:33
Британия объявила о санкциях против 135 нефтяных танкеров Политика, 18:29
Писториус заявил о потребности Украины в пяти системах Patriot Политика, 18:28