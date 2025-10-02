 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Зампреду партии «Яблоко» Круглову предъявили обвинение в распространении фейков
Бывшему депутату Мосгордумы и заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Круглова задержали накануне, 1 октября. Как говорится в сообщении, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в телеграм-канале фейковую информацию о действиях российских военных, направленных против мирного населения Украины.

Обвинение Круглову предъявили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России — публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до десяти лет.

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Политика
Следователи провели допрос, мужчина не признал вину. Следствие будет ходатайствовать об аресте Круглова.

Как сообщил зампред московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, Круглова задержали в Санкт-Петербурге, куда он уехал к друзьям ранее. Для дальнейшего разбирательства Круглова направили в столицу.

Круглов был депутатом Мосгордумы с 2019 по 2024 год. С декабря 2023 года он стал зампредом партии «Яблоко». В 2024 году баллотировался в депутаты Мосгордумы, но избирком отказал ему в регистрации.

