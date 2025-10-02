Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Фото: СК России

Бывшему депутату Мосгордумы и заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Круглова задержали накануне, 1 октября. Как говорится в сообщении, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в телеграм-канале фейковую информацию о действиях российских военных, направленных против мирного населения Украины.

Обвинение Круглову предъявили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России — публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до десяти лет.

Следователи провели допрос, мужчина не признал вину. Следствие будет ходатайствовать об аресте Круглова.

Как сообщил зампред московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, Круглова задержали в Санкт-Петербурге, куда он уехал к друзьям ранее. Для дальнейшего разбирательства Круглова направили в столицу.

Круглов был депутатом Мосгордумы с 2019 по 2024 год. С декабря 2023 года он стал зампредом партии «Яблоко». В 2024 году баллотировался в депутаты Мосгордумы, но избирком отказал ему в регистрации.