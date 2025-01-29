На предприятии «Сибура» в Кстово произошел пожар из-за обломков дрона

Пожар тушат, пострадавших нет, сообщили в компании. По данным Минобороны, ночью в Нижегородской области были уничтожены три дрона

Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

После отражения ночной атаки дронов в Нижегородской области обломки одного из них упали на территории предприятия «Сибур-Кстово», начался пожар, сообщили в компании.

«Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). Возгорание тушат сотрудники МЧС.

«Сибур-Кстово» производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. Продукцию используют для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автопроме, медицине, а также для упаковки и др. Производственная мощность предприятия — более 770 тыс. т олефинов и 130 тыс. т ароматических соединений в год.

О пожаре в кстовской промзоне из-за атаки беспилотников сообщал и нижегородский губернатор Глеб Никитин, не уточняя, о каком предприятии речь. По данным Минобороны, за ночь над областью сбили три, а всего над Россией — 104 дрона.

Этой же ночью дрон пытался атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области, говорил губернатор региона Василий Анохин. Смоленская АЭС работает в штатном режиме, сообщили в ее пресс-службе.