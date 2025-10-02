 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В двух регионах сбили более десяти дронов

Гусев: в Воронежской области уничтожили десять дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на четыре района Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны были перехвачены над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районах. По словам Слюсаря, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Об отражении атаки дронов также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Там над двумя районами сбили десять беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Угроза атаки беспилотников ранее была объявлена в Лискинском, Острогожском и Бутурлиновским районах, а также в Борисоглебске.

За четыре часа средства ПВО России сбили 12 дронов
Политика
Фото:Минобороны России

В ночь на 2 октября в аэропортах Астрахани, Саратова и Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов. Как правило, подобные меры вводятся на фоне угрозы атак беспилотников.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

