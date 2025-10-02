В двух регионах сбили более десяти дронов

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на четыре района Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны были перехвачены над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районах. По словам Слюсаря, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Об отражении атаки дронов также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Там над двумя районами сбили десять беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Угроза атаки беспилотников ранее была объявлена в Лискинском, Острогожском и Бутурлиновским районах, а также в Борисоглебске.

В ночь на 2 октября в аэропортах Астрахани, Саратова и Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов. Как правило, подобные меры вводятся на фоне угрозы атак беспилотников.