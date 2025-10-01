 Перейти к основному контенту
Макрон оценил позицию Бельгии по использованию российских активов

Макрон согласился с Бельгией, что использовать российские активы нельзя
Макрон согласился с бельгийским премьером, который считает, что конфискация активов создаст «опасный прецедент» для всего ЕС. Мерц ранее предложил предоставить Киеву беспроцентный кредит на €140 млрд за счет активов России
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

При рассмотрении вопроса об использовании замороженных в Европе российских активов для помощи Украине следует учитывать и уважать международное право, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает The Guardian.

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии [Барт Де Вевер]», — сказал он журналистам на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене.

Макрон сказал, что согласен с Де Вевером, который критически отнесся к инициативе Еврокомиссии и Германии использовать российские активы для предоставления многомиллиардного кредита Киеву.

Песков ответил на вопрос о плане взять из активов России €2 млрд на дроны
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

ЕС, страны G7 и Австралия после начала военных действий на Украине заморозили около $280 млрд (€260 млрд) российских активов, большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

О нарушении международного права при возможной конфискации активов России Макрон заявил в конце февраля. По его словам, из-за этого использовать замороженные в западных странах российские активы невозможно. При этом он отметил, что «можно забрать дивиденды от замороженных активов». ЕС уже делает это

В конце сентября немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил механизм предоставления Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд за счет активов. Он считает, что кредит нужно использовать исключительно на закупку военной техники для Украины, а не на покрытие расходов общего бюджета страны. Схожую идею об использовании активов России предложила Еврокомиссия. 

Такую инициативу не поддержал премьер-министр Бельгии. Барт Де Вевер заявил, что арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» — не только для Бельгии, но и для всего ЕС.

Президент Владимир Путин говорил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Российская сторона подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решение в отношении замороженных российских средств.

