 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Орбан заявил, что «брюссельская элита готова к войне»

Орбан заявил, что брюссельская элита готова к войне
Провоенные предложения сейчас на повестке саммита Евросоюза, заявил премьер Венгрии Орбан. При этом Будапешт продолжает отстаивать позиции — сопротивляться давлению по вопросу вступления Украины в ЕС и выступать за мир
Виктор Орбан&nbsp;
Виктор Орбан  (Фото: Emil Helms / Reuters)

Брюссельская элита готова к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. К такому выводу он пришел после участия в неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене.

«Хотят передать фонды ЕС Украине, пытаются ускорить ее вступление <...>, финансировать поставки оружия. Все эти инициативы ясно показывают, что брюссельская элита готова к войне», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжает сопротивляться давлению по вопросу вступления Украины в ЕС и провоенной стратегии блока.

Орбан предупредил о риске начала третьей мировой войны по ошибке
Политика
Виктор Орбан

Ранее венгерский премьер предлагал Украине стать буферным государством между Россией и Евросоюзом и отказаться от идеи присоединиться к ЕС. Орбан последовательно выступает против вступления Украины в блок. Кроме того, по его мнению, интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование конфликта на Украине — в противном случае, «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.

Орбан также осуждал Европейский союз за поставки Украине вооружений и финансовую помощь Киеву.

12 августа все страны ЕС, кроме Венгрии, в общем заявлении выступили в поддержку Украины перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Орбан«делает очень опасные вещи», блокируя вступление Киева в ЕС.

Орбан также осуждал Европейский союз за поставки Украине вооружений и финансовую помощь Киеву.

Кремль считает вступление Украины в Евросоюз ее суверенным правом. Речь идет об экономической интеграции, а не о военном альянсе, уточняла российская сторона.

Накануне Орбан призвал Западную Европу, которая ведет себя так, будто ей грозит опасность, не терять голову, заявив, что «Россия слаба как в военном, так и в экономическом плане». Президент России Владимир Путин заявлял, что примирение с Украиной неизбежно, и что Россия одержит победу в конфликте.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Виктор Орбан Военная операция на Украине Венгрия Евросоюз Украина евроинтеграция
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан предупредил о риске начала третьей мировой войны по ошибке
Политика
Politico раскрыл, как Макрон стал неожиданным союзником Орбана по Украине
Политика
Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51