Орбан заявил, что «брюссельская элита готова к войне»

Провоенные предложения сейчас на повестке саммита Евросоюза, заявил премьер Венгрии Орбан. При этом Будапешт продолжает отстаивать позиции — сопротивляться давлению по вопросу вступления Украины в ЕС и выступать за мир

Виктор Орбан (Фото: Emil Helms / Reuters)

Брюссельская элита готова к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. К такому выводу он пришел после участия в неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене.

«Хотят передать фонды ЕС Украине, пытаются ускорить ее вступление <...>, финансировать поставки оружия. Все эти инициативы ясно показывают, что брюссельская элита готова к войне», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжает сопротивляться давлению по вопросу вступления Украины в ЕС и провоенной стратегии блока.

Ранее венгерский премьер предлагал Украине стать буферным государством между Россией и Евросоюзом и отказаться от идеи присоединиться к ЕС. Орбан последовательно выступает против вступления Украины в блок. Кроме того, по его мнению, интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование конфликта на Украине — в противном случае, «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.

Орбан также осуждал Европейский союз за поставки Украине вооружений и финансовую помощь Киеву.

12 августа все страны ЕС, кроме Венгрии, в общем заявлении выступили в поддержку Украины перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Орбан«делает очень опасные вещи», блокируя вступление Киева в ЕС.

Кремль считает вступление Украины в Евросоюз ее суверенным правом. Речь идет об экономической интеграции, а не о военном альянсе, уточняла российская сторона.

Накануне Орбан призвал Западную Европу, которая ведет себя так, будто ей грозит опасность, не терять голову, заявив, что «Россия слаба как в военном, так и в экономическом плане». Президент России Владимир Путин заявлял, что примирение с Украиной неизбежно, и что Россия одержит победу в конфликте.