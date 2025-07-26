Орбан предложил вариант будущего для Украины

Украине не следует становиться членом ЕС, так как это повышает военные риски для объединения. Вместо этого ей нужно стать буферным государством, считает венгерский премьер

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украине следует быть буферным государством между Россией и ЕС, а не стремиться стать членом последнего, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью, цитаты из которого приводит Telex.

«Если членство Украины [в ЕС] будет одобрено, то мы станем полем войны. Война географически затронет соседние регионы, это недопустимо. Погибло бы множество венгерских молодых людей. Это не тактический вопрос, а экзистенциальный», — заявил премьер-министр.

Орбан отметил, что Венгрия не считает Украину врагом и предлагает ей стать буферным государством с договорным сотрудничеством с Евросоюзом, что не будет создавать рисков войны в отличие от полноправного членства Киева в ЕС.

«Украина — буферное государство, и мы не хотим принимать эту судьбу, мы понимаем, что это такое, потому что сами были западной окраиной Советского Союза и не хотим возвращаться в эту позицию. Номер дома страны нельзя изменить», — отметил Орбан.

Он также напомнил, что еще год назад советовал Украине двигаться в сторону перемирия с Россией, которое бы было заключено на более выгодных условиях, но этого не произошло, и теперь Киев «платит высокую цену».

Орбан последовательно выступает против членства Украины в Евросоюзе и выделения ей европейской помощи. В этом году в Венгрии прошел референдум по вопросу одобрения присоединения Киева к ЕС. В конце июня Орбан сообщил, что 95% граждан его страны проголосовали против вступления Украины в Евросоюз, 5% положительно отнеслись к этому. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Орбан «делает очень опасные вещи», блокируя вступление Киева в ЕС.

Будапешт указывал не только на военно-политические, но и на экономические последствия украинского членства. Например, в апреле советник премьер-министра и его однофамилец Балаш Орбан приводил данные, что полная интеграция Украины в ЕС в течение нескольких лет обойдется примерно в €2,5 трлн, что больше нынешнего бюджета объединения в 12 раз.