Орбан предложил вариант будущего для Украины
Украине следует быть буферным государством между Россией и ЕС, а не стремиться стать членом последнего, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью, цитаты из которого приводит Telex.
«Если членство Украины [в ЕС] будет одобрено, то мы станем полем войны. Война географически затронет соседние регионы, это недопустимо. Погибло бы множество венгерских молодых людей. Это не тактический вопрос, а экзистенциальный», — заявил премьер-министр.
Орбан отметил, что Венгрия не считает Украину врагом и предлагает ей стать буферным государством с договорным сотрудничеством с Евросоюзом, что не будет создавать рисков войны в отличие от полноправного членства Киева в ЕС.
«Украина — буферное государство, и мы не хотим принимать эту судьбу, мы понимаем, что это такое, потому что сами были западной окраиной Советского Союза и не хотим возвращаться в эту позицию. Номер дома страны нельзя изменить», — отметил Орбан.
Он также напомнил, что еще год назад советовал Украине двигаться в сторону перемирия с Россией, которое бы было заключено на более выгодных условиях, но этого не произошло, и теперь Киев «платит высокую цену».
Орбан последовательно выступает против членства Украины в Евросоюзе и выделения ей европейской помощи. В этом году в Венгрии прошел референдум по вопросу одобрения присоединения Киева к ЕС. В конце июня Орбан сообщил, что 95% граждан его страны проголосовали против вступления Украины в Евросоюз, 5% положительно отнеслись к этому. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Орбан «делает очень опасные вещи», блокируя вступление Киева в ЕС.
Будапешт указывал не только на военно-политические, но и на экономические последствия украинского членства. Например, в апреле советник премьер-министра и его однофамилец Балаш Орбан приводил данные, что полная интеграция Украины в ЕС в течение нескольких лет обойдется примерно в €2,5 трлн, что больше нынешнего бюджета объединения в 12 раз.
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