Орбан счел Россию слабее Европы

Орбан: Россия слабее Европы как в военном, так и в экономическом отношении
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Венгрии призвал Западную Европу, которая ведет себя так, будто ей грозит опасность, не терять голову, заявив, что «Россия слаба как в военном, так и в экономическом плане». Путин уверен, что Россия одержит победу
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Россия слабее Европы как в военном, так и в экономическом отношении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Magyar Nemzet.

Орбан не согласен с позицией Западной Европы, которая ведет себя так, будто ей грозит опасность, и призвал не терять голову.

«В России 130 млн человек, в ЕС — 400 млн. ЕС — крупная экономика, а российская — гораздо меньше. Россия слаба по сравнению с нами — как в военном, так и в экономическом плане. Они играют в игру, думая, что мы слабее», — сказал он.

Премьер также отметил, что, «если бы в Венгрии возникла ситуация, подобная той, что сложилась в Польше с российскими беспилотниками, ответ был бы найден».

В то же время он подчеркнул, что Венгрия продолжит покупать нефть и газ у России. «Есть согласованная цена, которая ниже, чем если бы нефть и газ поступали из других стран. Если мы купим их дороже, мы и продадим их дороже, и это обойдется венгерским семьям дороже», — объяснил глава правительства.

Орбан рассказал, как звонок Трампа из-за России прервал его ужин с лечо
Политика
Виктор&nbsp;Орбан

Свою позицию по поводу закупки российских энергоносителей Орбан изложил по телефону президенту США Дональду Трампу, который потребовал от стран ЕС и НАТО отказаться от закупок нефти и газа у России. Как рассказал премьер, американский лидер часто спрашивает его о «состоянии войны», и тот дал ему понять, что «эта война окончена, вопрос только в том, когда и кто достигнет соглашения с русскими». Орбан убежден, что «эту войну невозможно выиграть на поле боя».

На днях премьер заявил, что сказал Трампу: в конфликте на Украине очевидна победа России, однако пока неясно, как он будет завершен — только ли при содействии США, или Европа тоже примет участие в переговорах.

В июне он утверждал, что Европа сейчас находится в слабой позиции, а Россия «понимает только язык силы». «Стратегическое соглашение с Россией нужно, но только у сильной Европы получится этого добиться», — говорил Орбан.

Президент России Владимир Путин в мае заявлял, что примирение с Украиной неизбежно. По его словам, «это вопрос времени». Он также уверен, что Россия одержит победу.

