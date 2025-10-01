 Перейти к основному контенту
Политика
Орбан предупредил о риске начала третьей мировой войны по ошибке

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент из-за возможной ошибки крупных держав. Это заявление он сделал перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене, пишет Blikk.

«Ситуация такова, что даже ошибка может привести к мировой войне», — сказал Орбан журналистам. Он подчеркнул, что международная обстановка остается крайне напряженной: «Ситуация настолько напряженная и конфликтная, что, если кто-то, крупный игрок, страна крупнее Венгрии, допустит ошибку, это может привести к чему угодно, даже к мировой войне». Премьер-министр отметил, что именно в этом сейчас заключается основная проблема.

Песков ответил на фразу Хегсета «хочешь мира — готовься к войне»
Политика
Пит Хегсет

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия встревожена заявлениями некоторых представителей НАТО, которые всерьез рассуждают о начале третьей мировой войны. «Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация <...>. Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — сказал дипломат.

О возможном начале мировой войны в марте сказал президент США Дональд Трамп. Он, впрочем, отметил, что ситуация уже лучше, чем была, и выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в третью мировую. Тогда же председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вероятность начала третьей мировой войны сегодня отсутствует.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

