Политика⁠,
0

В Индии назвали возможные даты визита Путина в страну

NDTV: Путин может посетить Индию 5-6 декабря
Стороны подтверждали, что визит состоится в декабре, но даты не были названы. По данным индийских СМИ, это 5-6 декабря. В этом году Моди и Путин встречались месяц назад в Китае на саммите ШОС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря, сообщили источники индийских NDTV и News18.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Сам факт готовящегося визита подтверждали и Москва, и Нью-Дели, но даты были неизвестны. В августе глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что президент отправится в Индию с рабочим визитом до конца текущего года и что стороны подготовят «солидный пакет документов» к его встрече с премьер-министром Нарендрой Моди во время поездки. По словам Лаврова, он обсуждал вопрос с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Сам Моди приезжал в Россию в прошлом году: в июле он был в Москве и проводил встречу с Путиным в Кремле, а в октябре посетил Казань, где проходил саммит БРИКС — там тоже прошла его встреча с российским президентом. Индийский премьер после визита в российскую столицу пригласил Путина в ответ посетить Индию в 2025-м.

Песков словами «родные стены» объяснил разговор Путина и Моди в Aurus
Политика
Владимир Путин и Нарендра Моди

В этом году политики уже встречались: 1 сентября они провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Они поговорили не только в составе делегаций, но и лично — в лимузине Aurus Путина.

Также премьер и президент в текущем году провели четыре телефонных разговора, последний состоялся 17 сентября — в день 75-летия Моди. В том числе они говорили и о визите Путина в декабре (даты не были названы).

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

