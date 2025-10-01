В Индии назвали возможные даты визита Путина в страну
Президент Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря, сообщили источники индийских NDTV и News18.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Сам факт готовящегося визита подтверждали и Москва, и Нью-Дели, но даты были неизвестны. В августе глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что президент отправится в Индию с рабочим визитом до конца текущего года и что стороны подготовят «солидный пакет документов» к его встрече с премьер-министром Нарендрой Моди во время поездки. По словам Лаврова, он обсуждал вопрос с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Сам Моди приезжал в Россию в прошлом году: в июле он был в Москве и проводил встречу с Путиным в Кремле, а в октябре посетил Казань, где проходил саммит БРИКС — там тоже прошла его встреча с российским президентом. Индийский премьер после визита в российскую столицу пригласил Путина в ответ посетить Индию в 2025-м.
В этом году политики уже встречались: 1 сентября они провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Они поговорили не только в составе делегаций, но и лично — в лимузине Aurus Путина.
Также премьер и президент в текущем году провели четыре телефонных разговора, последний состоялся 17 сентября — в день 75-летия Моди. В том числе они говорили и о визите Путина в декабре (даты не были названы).
