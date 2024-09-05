ОПЕК+ отложит увеличение добычи нефти с октября на два месяца
Восемь стран ОПЕК+ (из десяти) достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября, на 170 тыс. барр. в сутки, говорится в коммюнике организации.
Решение согласовано Саудовской Аравией, Россией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом — странами, которые ранее объявили о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.
В коммюнике объединения также подчеркивается, что в августе Ираку и Казахстану рекомендовали компенсировать перепроизводство объемов с января 2024 года и эти страны «решительно подтвердили свою приверженность соглашению».
Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, в первом квартале 2024 года добровольно согласились снизить производство нефти на 2,2 млн барр. в сутки. С октября должно было начаться снятие ограничения с увеличением добычи на 180 тыс. барр. в сутки, до 35,782 млн барр. в сутки.
Как отмечает «Интерфакс», решение ОПЕК+ по отсрочке увеличения нефтедобычи в том числе связано с превышением объемов добычи в первые семь месяцев текущего года тремя странами, в том числе Ираком, Казахстаном и Россией.
Нефть марки Brent по итогам торгов четверга, 5 сентября, опустилась до уровня $72,68 за баррель, свидетельствуют данные площадки. Для сравнения: еще в июне баррель стоил выше $86, а год назад — более $95.
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