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Военная операция на Украине ,  
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Помпео призвал отдалить Россию от Азии после завершения конфликта

Экс-госсекретарь США Помпео: Россию надо отдалить от Азии и развернуть к Европе
Сюжет
Военная операция на Украине
Помпео отметил, что, если бы конфликт на Украине закончился, западные страны начали бы возвращать Россию и убеждать ее, что с ними она «в лучшем положении», чем с Китаем
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Россию необходимо «вернуть» к европейской, а не азиатской политической модели, заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

«Если бы эта война [на Украине] прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать [русских], что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», — отметил Помпео. Он добавил, что вступление Украины в Евросоюз очень важно, поскольку «есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью этой западной торговой системы».

Помпео подчеркнул, что Западу необходимо предотвратить еще большее сближение Китая и России.

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Политика
Майк Помпео

Американские политики неоднократно выражали опасения из-за хороших отношений между Россией и Китаем. В августе The New York Times со ссылкой на военных экспертов написала, что растущее взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, хотя армии обеих стран «далеки от такой же интеграции», как Вооруженные силы США и их союзники по НАТО.

По случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических связей между Китаем и Россией председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что и Россия, и Китай способствовали укреплению и модернизации контактов. Отношения государств он описал как добрососедскую дружбу и стратегическое сотрудничество, к тому же, по его мнению, Москва и Пекин являются соседями и ведущими странами с формирующимися рынками.

На этом фоне у российских экспортеров с начала 2024 года наблюдаются проблемы при проведении платежей с Китаем. Задержки и расходы на расчеты растут, а объем зависших транзакций оценивается в десятки миллиардов юаней, сообщает Reuters. По словам одного из собеседников агентства, китайские государственные банки «массово» приостанавливают транзакции с Россией. Другой источник это подтвердил, отметив, что причиной стали угрозы санкций со стороны Минфина США.

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Мир Ландау
Майк Помпео США Вован и Лексус Украина Россия Китай Евросоюз
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