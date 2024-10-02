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Удар Ирана по Израилю ,  
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МИД Ирана назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении

Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прокомментировал удар по Израилю, назвав его реализацией права Тегерана на самооборону. Заявление опубликовано в соцсети X.

«Мы применили право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, целясь исключительно в военные объекты, ответственные за геноцид в Газе и Ливане», — заявил Арагчи.

По его словам, Иран проявлял «огромную сдержанность в течение почти двух месяце, чтобы дать возможность для прекращения огня в Газе».

«Наши действия завершены, если только израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее», — подчеркнул он.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

Ракетный удар по Израилю Иран нанес вечером 1 октября, ракетная опасность была объявлена примерно в 19:30 мск. Спустя примерно час атака завершилась. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек — палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля. 

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявлял, что целью удара была исключительно военная инфраструктура, в частности, военные базы Израиля. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35. Израиль эту информацию не комментировал, как и независимые источники. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе атаки часть ракет была сбита, но «были и попадания».

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