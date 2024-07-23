Шлосберга оштрафовали из-за репоста обращения Шварценеггера к россиянам

Шлосбергу назначили штраф в 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Поводом стал сделанный политиком репост обращения Шварценеггера к россиянам из-за Украины

Лев Шлосберг (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В Пскове суд оштрафовал главу псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом иноагентом) из-за видеообращения актера Арнольда Шварценеггера, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

4 июля Псковский городской суд оштрафовал Шлосберга на 30 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил). По данным канала, причиной этому стал репост обращения Шварценеггера (его имя пресс-служба суда указала в виде инициалов А. Ш., отмечает «Осторожно, новости») от марта 2022-го, где актер высказался о событиях на Украине.

В материалах дела сказано, что репост обнаружил оперативник центра «Э» (управления по противодействию экстремизму МВД), эксперт счел, что высказывания о российской армии в обращении «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Минюст признал Шлосберга иноагентом в июне прошлого года. Весной 2022-го его дважды за месяц оштрафовали по статье о дискредитации российских военных. До этого был заблокирован его сайт и страница во «Вконтакте» по требованию Генпрокуратуры. Партия «Яблоко» также сообщала об обысках у Шлосберга в 2022-м, поводом для проведения следственных действий стала жалоба на публикацию в Telegram-канале «Гремячая башня», «в котором авторы нелестно высказались о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове».