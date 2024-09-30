Журналиста Романа Баданина оштрафовали за посты без плашки иноагента

Роман Баданин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. журналиста Романа Баданина за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным по ч. 5 ст. 19.34 КоАП. Этот пункт подразумевает наказание за распространения контента без соответствующей маркировки.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.», — говорится в публикации. Это максимальное наказание по статье.

Баданина неоднократно штрафовали за нарушение деятельности иноагента. В предыдущий раз — 9 сентября. Тогда его обязали выплатить штраф в 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки у публикаций.

Романа Баданина включили в реестр иноагентов в 2021 году, он уехал из России. Сейчас он занимает пост главного редактора издания «Проект», признанного в России нежелательной организацией.