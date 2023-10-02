 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дочь Кадырова станет заместителем главы правительства Чечни

Кадыров одобрил кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни
Назначить Айшат Кадырову зампредом правительства Чечни по социальному блоку предложил председатель правительства региона Муслим Хучиев. Кадыров одобрил кандидатуру. Сейчас Айшат Кадырова возглавляет министерство культуры Чечни
Айшат Кадырова
Айшат Кадырова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой на пост зампреда правительства Чечни. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В ходе совещания [председатель правительства Чечни] Муслим Магомедович [Хучиев] внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку», — заявил Кадыров, добавив, что поддержал предложение.

Глава региона отметил, что его дочь «внесла большой вклад в улучшение деятельности» министерства культуры республики и накопила опыт работы.

Зампредов правительства Чечни назначает глава региона с согласия парламента.

Возглавить минкульт Чечни после отставки Айшат Кадыровой должен бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев, добавил глава республики. Он «зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении», считает Кадыров.

Айшат Кадыровой 24 года. В сентябре 2020-го глава Чечни назначил ее заместителем министра культуры республики, чуть больше чем через год она возглавила министерство.

Читайте на РБК Pro
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Техники Филиппа Кросби: как сделать так, чтобы подчиненные вас услышали
Самоорганизованная среда обучения: как эффективно изучать новое в группе

В декабре 2021 года Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека». Она получила награду за вклад «в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа». Позднее ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Чечни».

В органах власти Чечни работают и другие дети Кадырова. Так, его дочь Хадижат (Карина) возглавляет департамент дошкольного образования Грозного. Еще одна дочь Кадырова — Хутмат — является заместителем руководителя секретариата главы Чечни и куратором сферы здравоохранения республики. Кадыров объяснял назначение родственников на должности словами «кому доверяю, того и назначаю».

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Чечня Рамзан Кадыров Айшат Кадырова
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Дочь Кадырова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Политика
Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь куратором здравоохранения Чечни
Политика
Дочь Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 16:46
Байден заверит союзников США в продолжении помощи Украине Политика, 22:12
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:00
Дочь Кадырова станет заместителем главы правительства Чечни Политика, 21:56
Рекордсмен сборной России забил отдавшему его в аренду СКА. Видео Спорт, 21:54
Клуб Бензема не вышел на матч в Иране из-за бюста Сулеймани на стадионе Спорт, 21:45
Зачем главы МИД стран ЕС собрались на неформальную встречу в Киеве Политика, 21:30
Белый дом заявил о наличии у США средств только на срочную помощь Украине Политика, 21:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Нацбанк Украины перейдет на курс управляемой гибкой гривны с 3 октября Инвестиции, 21:17
Цвета, цветы и зеленка: как проходит ярмарка современного искусства РБК и СберПервый, 21:12
США заморозили долгосрочные контракты в рамках программ помощи Украине Политика, 21:09
Ереван сообщил о погибшем военном при обстреле со стороны Азербайджана Политика, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:55
Киев исключил венгерский OTP Bank из «спонсоров войны» ради траншей ЕС Политика, 20:46
Военная операция на Украине. Карта на 2 октября Политика, 20:37