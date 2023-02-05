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Кадыров объяснил должности родни словами «кому доверяю, того и назначаю»

Кадыров о назначении родственников на посты в Чечне: «Кому доверяю, того и назначаю»
Глава Чечни утверждает, что с его родственников, независимо от должности, спрос «в десятки раз больше», так как они должны доказывать, что получили работу не благодаря ему, «а вопреки»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в нарушении законодательства из-за назначения родственников на руководящие должности, заверив, что с них, независимо от поста, спрос «в десятки раз больше» и что они должны доказывать, что получили работу не благодаря ему, «а вопреки».

«Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артеля «Напрасный труд», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Так он отреагировал на материал издания ForPost о «династии Кадыровых», в котором упоминается в том числе назначение на пост вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений региона племянника главы Чечни Хамзата Кадырова. Кроме того, старшая дочь Кадырова Айшат занимает пост министра культуры республики.

Издание ссылается на мнение экспертов, а также на ст. 16 федерального закона «О государственной гражданской службе», согласно которой не допускается прием на госслужбу близкого родственника (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если один подчинен другому.

Кадыров напомнил, что закон в Чечне «превыше всего» и что «тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями ради конституции» республики, в том числе его отец Ахмат Кадыров. «Львиная доля нынешних чиновников — это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями. Да, среди них и мои родственники», — признал он. Однако, подчеркнул глава Чечни, вместе они «возродили республику благодаря закону, сделали ее одним из благодатных регионов страны». Кроме того, ради защиты страны и закона, а также ради «разрушения планов НАТО» Чечня отправила «десятки тысяч» жителей в зону военных действий на Украине. «Благодаря закону Чеченская Республика сегодня один из самых безопасных регионов России», — подчеркнул он.

В 2020 году Кадыров объяснял назначение родственников родством с его отцом.

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Персоны
Елена Чернышова
Рамзан Кадыров Чечня

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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