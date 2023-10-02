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Война санкций ,  
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Таможня Чехии опровергла сообщения о конфискации российской машины

Таможня Чехии опровергла сообщения о конфискации российского автомобиля
Сюжет
Война санкций
Чешская таможня заявила, что не конфисковала ни одного российского автомобиля. Ранее «Известия» со ссылкой на Минфин Германии сообщили о первом случае конфискации машины с российскими номерами чешской стороной
Фото: celnispravacr / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: celnispravacr / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Сообщения о конфискации автомобиля с российскими номерами в Чехии не соответствует действительности. Об этом заявили РБК в главном таможенном управлении страны.

«Чешская таможня не конфисковала ни одного российского автомобиля», — заявила представитель главного таможенного управления Чехии Хана Прудичова.

РБК направил запрос в МВД Чехии.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ответ Минфина Германии депутату бундестага Евгению Шмидту сообщила, что в Чехии зафиксирован случай конфискации автомобиля с российской регистрацией.

В то же время в российском посольстве в Чехии заявили газете, что не владеют информацией об этом случае.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения правил применения антироссийских санкций. Согласно документу, въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. При этом разъяснения не носят юридически обязывающего характера и каждая европейская страна может сама принимать решение, как исполнять санкции.

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Чехия официально не объявляла о введении запрета на въезд российских автомобилей. Пока такое ограничение ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу (Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша), а также Германия, Болгария и Норвегия (участвует в Шенгенском соглашении).

В Германии ранее были случаи конфискации российских автомобилей. Так, в июне сотрудник таможенной службы страны проверил документы у водителя и не нашел нарушений, но машину все равно арестовал, поскольку «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными решения стран ЕС запретить въезд автомобилей с российскими номерами. По его словам, Россия будет отвечать с позиции собственной выгоды.

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Виктория Громова Виктория Громова, Виктория Маса
Автомобили Чехия конфискация Россия таможня
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