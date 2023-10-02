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Война санкций ,  
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Болгария решила запретить въезд автомобилей с российскими номерами

Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Болгария присоединилась к тем странам Евросоюза, которые запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Такой запрет уже ввели все страны союза, граничащие с Россией
Фото: Hristo Rusev / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Hristo Rusev / zumapress.com / Global Look Press

Власти Болгарии введут запрет на въезд в страну легковых автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов, передает агентство Lupa.

По словам Златанова, мера начнет действовать к концу дня 2 октября. Он напомнил, что въезд российских грузовых автомобилей в Болгарию запрещен уже несколько месяцев.

Ранее Европейская комиссия опубликовала разъяснения правил применения санкций, введенных в 2022 году. В них говорилось, что въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Представитель Еврокомиссии уточнил РБК, что разъяснения не носят юридически обязывающего характера, каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами уже ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу (Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша), а также Норвегия (не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении) и Германия.

Болгария входит в Евросоюз, но не участвует в Шенгенском соглашении. Болгарский депутат Делян Пеевски 1 октября призвал власти страны ввести запрет на въезд российских автомобилей, объяснив это тем, что выполнение всех решений ЕС относительно безопасности границ имеет ключевое значение для присоединения Болгарии к Шенгенской зоне.

Авторы
Теги
Яна Ломакина
Болгария Евросоюз Автомобили
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