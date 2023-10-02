 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Генпрокуратура назвала страну-рекордсмена по отказам в помощи России

Генпрокуратура: Швейцария чаще всех стран отказывала России в правовой помощи
Сюжет
Война санкций
С января по сентябрь Швейцария 22 раза отказала России в международно-правовом сотрудничестве; Москва получила 85 отказов в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам из других стран. В 2022-м Россия не добилась выдачи 54 человек
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С начала года Россия получила 32 отказа от других стран по международно-правовому сотрудничеству, в 28 случаях это было вызвано политическими мотивами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Чаще всего отказывала в помощи Швейцария (22 раза), которая до февраля 2022-го, начала военных действий на Украине, активно предоставляла России правовую помощь. После получения нескольких запросов швейцарский Минюст уведомил о приостановлении оказания правовой помощи. Ведомство пояснило, что испытывает «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью».

Генпрокуратура Латвии, мотивируя отказ от выполнения запросов России о правовой помощи по уголовным делам, связанным с делами о возбуждении ненависти и вражды и мошенничестве в особо крупном размере, заявила о политическом преследовании их фигурантов. Так, в случае с делом, когда Россия требовала помощи по делу о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании, ведомство объяснило отказ риском нанесения ущерба суверенитета Латвии. Всего с января по сентябрь 2023 года Рига отказала Москве четыре раза.

Аналогичную причину, касающуюся защиты суверенитета, называл и Минюст США, объясняя решение не помогать по делу, связанному с организацией незаконного вооруженного формирования и с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

За этот же период России 85 раз отказали в экстрадиции обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров; по данным Генпрокуратуры, из них 27 отказов вынесены по политическим мотивам. Среди лиц, в выдаче которых было отказано, есть обвиняемые в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, участии в деятельности террористической организации, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну и т.д.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов считает, что отказы в первую очередь связаны «с русофобией» в западных странах. С другими государствами международно-правовое сотрудничество продолжается, отметил он: с января по сентябрь в Россию из других стран были выданы 111 обвиняемых, в том числе 37 — из государств «дальнего зарубежья».

Читайте на РБК Pro
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Из Китая через Иран: как логисты России тестируют новые маршруты импорта
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика

В 2022 году, сообщали в надзорном ведомстве, власти других стран приняли решения о выдаче России более 160 граждан и отказали в выдаче 54 человек. Чаще всего отказом отвечали Германия (17) и Австрия (12), также в этом списке были Британия, Черногория, Польша, Италия, Чехия и другие. Зарубежные правоохранительные органы ссылались на неуверенность, что Россия будет соблюдать права выдаваемых лиц, но, как отметили в прокуратуре, не привели информации о конкретных нарушениях с российской стороны.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария Генпрокуратура экстрадиция
Материалы по теме
Лидерами в числе отказов в экстрадиции россиян стали Германия и Австрия
Общество
Посол России пригрозил уголовным делом и экстрадицией эсэсовца из Канады
Политика
МИД напомнил о правах россиян в ответ на вопрос об экстрадиции Пригожина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
В Приморье депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику Общество, 08:23
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
Опрос показал главную цель россиян перед пенсией Общество, 08:00
«Сейсмический сдвиг»: что будет с биткоином после запуска спотовых ETF Pro, 07:54
Генпрокуратура назвала страну-рекордсмена по отказам в помощи России Политика, 07:43
Курс евро превысил ₽104 впервые с 14 сентября Инвестиции, 07:30
«Ростех» решил расторгнуть соглашение с властями по квантовым сенсорам Технологии и медиа, 07:02
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Трамп пообещал обогнать Саудовскую Аравию и Россию по добыче нефти Политика, 06:48
Всемирный банк предрек Азии худшие экономические перспективы за полвека Экономика, 06:12
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
В ЕК увидели «беспрецедентную дезинформацию» на выборах в Словакии Политика, 05:58
В Госдуме назвали предполагаемый штраф за долгую стоянку такси во дворах Общество, 05:37
Спонсоры республиканцев предрекли Трампу победу на праймериз из-за суда Политика, 05:32