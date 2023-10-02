Генпрокуратура назвала страну-рекордсмена по отказам в помощи России

С января по сентябрь Швейцария 22 раза отказала России в международно-правовом сотрудничестве; Москва получила 85 отказов в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам из других стран. В 2022-м Россия не добилась выдачи 54 человек

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С начала года Россия получила 32 отказа от других стран по международно-правовому сотрудничеству, в 28 случаях это было вызвано политическими мотивами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Чаще всего отказывала в помощи Швейцария (22 раза), которая до февраля 2022-го, начала военных действий на Украине, активно предоставляла России правовую помощь. После получения нескольких запросов швейцарский Минюст уведомил о приостановлении оказания правовой помощи. Ведомство пояснило, что испытывает «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью».

Генпрокуратура Латвии, мотивируя отказ от выполнения запросов России о правовой помощи по уголовным делам, связанным с делами о возбуждении ненависти и вражды и мошенничестве в особо крупном размере, заявила о политическом преследовании их фигурантов. Так, в случае с делом, когда Россия требовала помощи по делу о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании, ведомство объяснило отказ риском нанесения ущерба суверенитета Латвии. Всего с января по сентябрь 2023 года Рига отказала Москве четыре раза.

Аналогичную причину, касающуюся защиты суверенитета, называл и Минюст США, объясняя решение не помогать по делу, связанному с организацией незаконного вооруженного формирования и с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

За этот же период России 85 раз отказали в экстрадиции обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров; по данным Генпрокуратуры, из них 27 отказов вынесены по политическим мотивам. Среди лиц, в выдаче которых было отказано, есть обвиняемые в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, участии в деятельности террористической организации, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну и т.д.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов считает, что отказы в первую очередь связаны «с русофобией» в западных странах. С другими государствами международно-правовое сотрудничество продолжается, отметил он: с января по сентябрь в Россию из других стран были выданы 111 обвиняемых, в том числе 37 — из государств «дальнего зарубежья».

В 2022 году, сообщали в надзорном ведомстве, власти других стран приняли решения о выдаче России более 160 граждан и отказали в выдаче 54 человек. Чаще всего отказом отвечали Германия (17) и Австрия (12), также в этом списке были Британия, Черногория, Польша, Италия, Чехия и другие. Зарубежные правоохранительные органы ссылались на неуверенность, что Россия будет соблюдать права выдаваемых лиц, но, как отметили в прокуратуре, не привели информации о конкретных нарушениях с российской стороны.