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Средние темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились почти на 30%

В настоящее время европейские ПГХ заполнены на 87,83%, что соответствует примерно 95,3 млрд куб. м
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза за месяц снизились примерно на 30%, до 0,25 процентного пункта (п.п.) в сутки, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Общая емкость европейских ПХГ составляет порядка 110 млрд куб. м, в настоящее время они заполнены на 87,83%, что соответствует примерно 95,3 млрд куб. м.

Несмотря на снижение, закачка газа в ПГХ в сентябре остается на аналогичном прошлогоднему уровне. При этом средний уровень заполненности подземных хранилищ ЕС по состоянию на 30 сентября примерно на 13 п.п. выше, чем годом ранее.

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Фото:Антон Овчаров / ТАСС

Россия по итогам прошлого года являлась крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% от всех поставок), однако после начала спецоперации на Украине, многие страны ЕС стали искать возможность для диверсификации поставок. Кроме этого, из-за антироссийских санкций и диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» поставки российского газа в Европу значительно сократились.

Накануне Eni сообщила, что российский газ перестал поступать в Италию с 1 октября из-за запрета транзита через Австрию. В «Газпроме» компании пояснили, что это связано с регулятивными изменениями, которые произошли в Австрии в конце сентября.

«Ведомости» также сообщали, что экспорт российского газа в Евросоюз по газопроводу «Турецкий поток» снизился на четверть к концу сентября по сравнению с предыдущим месяцем. Журналисты издания со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) подсчитали, что 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило порядка 32 млн куб. м газа. Это примерно на 25% меньше, чем в конце августа.

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