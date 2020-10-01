В Армении заявили о сбитых самолете и вертолете Азербайджана

Фото: Sipan Gyulumyan / AP

В боях в Нагорном Карабахе 1 октября военные сбили самолет и вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Подразделения Минобороны 1 октября сбили еще один самолет и еще один вертолет противника», — написала она и уточнила, что вертолет упал на территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.

Это уже третье сообщение о сбитых воздушных целях, которое армянская сторона выдала 1 октября. Позже представитель Минобороны Армении заявил, что 1 октября было сбито три вертолета ВВС Азербайджана.

Сначала речь шла о сбитом и упавшем на территории Ирана азербайджанском вертолете.