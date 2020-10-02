Песков «скорее позитивно» оценил отсутствие Лукашенко в списке санкций ЕС

Александр Лукашенко (Фото: Tut.by / AP)

В Кремле считает, что отсутствие в новом санкционном списке Европейского союза президента Белоруссии Александра Лукашенко является «скорее позитивным» сигналом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, введение санкций — «скорее проявление слабости, чем силы».

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