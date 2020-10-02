Протесты в Белоруссии , 02 окт, 11:43
0
Песков «скорее позитивно» оценил отсутствие Лукашенко в списке санкций ЕС
Александр Лукашенко
В Кремле считает, что отсутствие в новом санкционном списке Европейского союза президента Белоруссии Александра Лукашенко является «скорее позитивным» сигналом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике», — сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, введение санкций — «скорее проявление слабости, чем силы».
Материал дополняется