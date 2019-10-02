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Лавров заявил о настораживающей реакции на «формулу Штайнмайера» в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его насторожили требования ряда украинских политиков объяснить подписание «формулы Штайнмайера». Об этом он сообщил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого велась на сайте мероприятия.

«Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о [Святославе] Вакарчуке и других радикальных политических силах», — сказал он. Лавров отметил, что некоторые украинские политики считают, что принявшие формулу «предают украинский народ».

Политика
В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Накануне члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение в самопровозглашенных республиках региона выборов и предоставление им особого статуса. Однако вечером того же дня у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве собрались около 700 человек. Они выступили против подписания «формулы Штайнмайера».

Политика
Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах

Бывший президент Украины Петр Порошенко отметил, что подписание формулы может привести к ослаблению или даже снятию санкций против России. По его словам, это событие связано с легитимацией «оккупированного Донбасса» и референдума в Крыму о присоединении к России. Он добавил, что его партия «Европейская солидарность» этого не допустит.

На следующий день депутат от партии Зеленского «Слуга yарода» Богдан Яременко заявил, что формулу не подписывали, а только согласовали ее формулировки.

Теги: Сергей Лавров, Украина, Донбасс, Штайнмайер
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