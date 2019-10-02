Лавров заявил о настораживающей реакции на «формулу Штайнмайера» в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его насторожили требования ряда украинских политиков объяснить подписание «формулы Штайнмайера». Об этом он сообщил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого велась на сайте мероприятия.

«Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о [Святославе] Вакарчуке и других радикальных политических силах», — сказал он. Лавров отметил, что некоторые украинские политики считают, что принявшие формулу «предают украинский народ».

Накануне члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение в самопровозглашенных республиках региона выборов и предоставление им особого статуса. Однако вечером того же дня у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве собрались около 700 человек. Они выступили против подписания «формулы Штайнмайера».