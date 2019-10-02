Сенаторы в США потребовали наказать Россию за преследование оппозиции

Американские законодатели требуют новых санкций против генпрокурора Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко

Группа сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио и демократом Беном Кардином направили письмо в адрес госсекретаря Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина. В нем они требуют ввести санкции против высокопоставленных российских чиновников, которые еще не находятся под полномасштабными ограничениями.

Текст письма опубликован на сайте Рубио. «Мы пишем с просьбой предпринять действия в ответ на продолжающееся преследование российским правительством диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное заключение многих российских граждан», — говорится в тексте письма. Сенаторы потребовали для введения санкций использовать положения «акта Магнитского».

По версии законодателей, ссылающихся на данные правозащитной организации «Мемориал», в России насчитывается более 200 политзаключенных — при этом эти данные сенаторы считают излишне «консервативными», поскольку они основаны на «строгих» критериях Совета Европы. «Хотя у этих заключенных разные истории, их всех объединяет несправедливое заключение при авторитарном режиме Владимира Путина», — говорится в письме.

Сенаторы отметили, что хотя многие из российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека, уже попали под санкции, некоторые до сих пор избежали ограничений Минфина. Это позволяет им иметь активы на территории США и въезжать в Соединенные Штаты по необходимости. В числе таких чиновников сенаторы назвали генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова и директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.