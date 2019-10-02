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Политика ,  
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Сенаторы в США потребовали наказать Россию за преследование оппозиции
Американские законодатели требуют новых санкций против генпрокурора Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко

Группа сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио и демократом Беном Кардином направили письмо в адрес госсекретаря Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина. В нем они требуют ввести санкции против высокопоставленных российских чиновников, которые еще не находятся под полномасштабными ограничениями.

Текст письма опубликован на сайте Рубио. «Мы пишем с просьбой предпринять действия в ответ на продолжающееся преследование российским правительством диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное заключение многих российских граждан», — говорится в тексте письма. Сенаторы потребовали для введения санкций использовать положения «акта Магнитского».

По версии законодателей, ссылающихся на данные правозащитной организации «Мемориал», в России насчитывается более 200 политзаключенных — при этом эти данные сенаторы считают излишне «консервативными», поскольку они основаны на «строгих» критериях Совета Европы. «Хотя у этих заключенных разные истории, их всех объединяет несправедливое заключение при авторитарном режиме Владимира Путина», — говорится в письме.

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Сенаторы отметили, что хотя многие из российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека, уже попали под санкции, некоторые до сих пор избежали ограничений Минфина. Это позволяет им иметь активы на территории США и въезжать в Соединенные Штаты по необходимости. В числе таких чиновников сенаторы назвали генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова и директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

Чайка не находится под санкциями США, хотя в 2017 году в соответствии с «актом Магнитского» под ограничения попал его сын Артем. Его американский Минфин обвинил в том, что он «использовал положение своего отца и возможность награждать своих подопечных за выигранные нечестным путем активы и контракты». Сыну генпрокурора принадлежит 33% строительной компании 3S Property Development, 90% ООО «ВСТПК», которое занимается поставкой пищевой соли, и ряд предприятий в сфере производства стройматериалов. В конце 2018-го санкции против него продлили еще на год.

Глава ФСИН Александр Корниенко, для которого требуют санкций сенаторы, лишится своего поста до того, как Вашингтон успеет принять какие-либо меры против него. Как стало известно 1 октября, Владимир Путин уволит 65-летнего Корниенко в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Пост главы ФСИН он занимал с 2012 года.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: санкции, Юрий Чайка, Геннадий Корниенко, Александр Коновалов
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