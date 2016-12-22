США пригрозили уничтожать российские крылатые ракеты

Москва должна прекратить разрабатывать ракеты средней и малой дальности, производство которых нарушает договоренности между США и Россией. В противном случае Вашингтон готов попытаться уничтожить эти ракеты

Кэй Бейли Хатчисон (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В противном случае США попытаются уничтожить эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены. Такое заявление сделала постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, сообщает Reuters.

По ее словам, США считают, что Россия разрабатывает систему наземного базирования, нарушающую соглашение 1987 года. Несмотря на то что Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому пути решения проблемы, США готовы и на более жесткие меры, если Москва не прекратит нарушать договор. «В этом случае мы рассмотрим возможность уничтожить [российскую] ракету, которая может поразить цели в любой из стран НАТО», — заявила Хатчисон на пресс-конференции. ​

«Среди контрмер [на которые готовы пойти США] будет уничтожение ракет, которые разрабатывает Россия в нарушение договора», — подчеркнула постпред, отметив, что русские предупреждены.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подразумевает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Ранее, 2 октября, о нарушении Россией ДРСМД заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «После многих лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729. Россия не дала никаких достоверных ответов насчет этой новой ракеты. Все союзники согласны с тем, что наиболее вероятной оценкой было бы то, что Россия нарушает договор», — заявил Столтенберг.

Это не первые обвинения в адрес России в нарушении договора 1987 года. В мае президент США Дональд Трамп поручил подготовить пакет санкционных мер против России за нарушение ДРСМД. Вашингтон считает, что Россия проводит испытания запрещенных договором ракет, в частности комплекса 9M729 (SSC-8).

Москва обвинения в нарушении договоренностей отрицает, а также выдвигает США собственные претензии в нарушении соглашения.

В частности, в 2017 году официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что ракета 9M729 полностью отвечает требованиям договора и не предназначена для использования на запрещенную ДРСМД дальность. Российское Минобороны обвинения в нарушении РСМД называло спланированной дезинформацией.

«У нас также есть вопросы к американским партнерам в связи с недобросовестным выполнением своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях», — говорил замминистра обороны Александр Фомин, комментируя эту тему.