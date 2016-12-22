Минобороны назвало дезинформацией обвинения США в нарушении договора РСМД

В Министерстве обороны заявили, что Россия в полной мере соблюдает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а обвинения в его нарушении не имеют под собой обоснований и являются «спланированной дезинформацией». Об этом заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у российского Министерства обороны есть претензии к США по поводу соблюдения этого договора. Фомин также заявил, что американская сторона регулярно использует ракеты-мишени с характеристиками идентичными баллистическим ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования, которые подпадают под пункт договора и должны быть сокращены.

Кроме того, заместитель министра обороны назвал грубейшим нарушением договора развертывание в Европе американской установки вертикального пуска многофункционального назначения МК-41.

«У нас также есть вопросы к американским партнерам в связи с недобросовестным выполнением своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях», — отметил заместитель министра обороны. Он добавил, что «конструктивной реакции» на российские претензии от американской стороны получить не удалось.

В США полагают, что Россия нарушает договор РСМД. Так, в мае американский президент Дональд Трамп поручил государственному секретарю Майку Помпео и другим министрам подготовить новый список санкций против российской стороны за нарушения этого соглашения. В Москве все обвинения отвергают и заявляют, что Россия и дальше будет соблюдать положения этого договора.

Накануне Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год. В документе, в частности, отмечается, что до 15 января 2019 года американский президент должен предоставить профильным комитетам конгресса отчет, в котором будет указано, нарушала ли Россия ДРСМД.

В случае если Москва действительно допустила нарушения, то Вашингтон имеет право прекратить исполнять договор, пока российская сторона будет допускать эти нарушения. Кроме того, предлагается размещать новые элементы американской противоракетной обороны в Европе в ответ на нарушения России.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в декабре 1987 года. Москва и Вашингтон обязались уничтожить свои баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Речь шла о советских комплексах РСД-10, ракетах Р-12 и Р-14, американских «Томагавках», «Першингах-2». Стороны также договорились ликвидировать пусковые установки.