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Политика ,  
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РКН предложил наказание для убравшего пометки иноагента канала BRIEF

BRIEF и «Незыгарь» после попадания в реестр иноагентов переименовались в «ЕЖ/дневник» и «НZГ», после чего не стали маркировать публикации. РКН предупредил, что эти действия не избавляют администраторов от требований закона
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеграм-каналы, признанные иностранными агентами, обязаны маркировать посты после переименования или изменения адреса в интернете, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство изучает вопрос о заведении административных дел против администраторов телеграм-каналов BRIEF и «Незыгарь» по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч.5 ст.19.34, штраф до 30 тыс. руб.). Как напомнили в Роскомнадзоре, маркировка о наличии статуса иноагента должна присутствовать в каждом сообщении канала.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

BRIEF удалил посты и сменил название после признания иноагентом
Технологии и медиа

В середине августа в реестр попали телеграм-каналы «Незыгарь», BRIEF, «BRIEF Важное» и «Сирена», после чего первые два сменили название, став «НZГ» и «ЕЖ/дневник». Кроме того, BRIEF до смены названия закрепил сообщение о маркировке иноагента, а после — перестал ее указывать где-либо. «Незыгарь» после переименования поменял электронный адрес и тоже не стал маркировать посты.

Минюст признал иноагентом Галину Тимченко
Политика
Галина Тимченко

Минюст объяснил внесение телеграм-каналов в реестр распространением в них «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также участием в распространении материалов иноагентов.

Участниками проектов BRIEF названы в том числе журналисты Владимир Дергачев (он был главредом проекта) и Екатерина Винокурова (была заместителем главного редактора).

Дергачев назвал внесение его вместе с коллегами в категорию аффилированных с иноагентами лиц «неприятным клеймом», с которым он не согласен. «Я никогда не занимался дискредитацией ВС РФ и считаю себя вполне патриотично настроенным человеком, как, конечно, и своих коллег», — отметил журналист. По его словам, «грустно, что у нас запрещается свободная журналистика и высказывание своего мнения». Винокурова, комментируя в своем телеграм-канале включение проектов BRIEF в реестр, написала, что «гражданская казнь свершилась». После попадания в реестр редакция BRIEF сообщила о самороспуске.

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