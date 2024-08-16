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Минюст включил телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь» в реестр иноагентов

В реестр иноагентов также попал основатель сети Zenden и журналист Давлетгильдеев. Главный редактор BRIEF Владимир Дергачев назвал включение проекта в реестр «неприятным клеймом», с которым он не согласен
Министерство юстиции России
Министерство юстиции России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст добавил в реестр иностранных агентов телеграм-каналы BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена», говорится на сайте ведомства. В список также включены журналист Ренат Давлетгильдеев и основатель сети магазинов Zenden Андрей Павлов.

Как заявляет министерство, BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена» распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.

По тем же причинам в реестр внесен бизнесмен Андрей Павлов, следует из сообщения Минюста. Журналист Ренат Давлетгильдеев, указывает ведомство, является ведущим и шеф-редактором канала, принадлежащего иноагенту, «осуществлял ЛГБТ-пропаганду» (Верховный суд в прошлом году признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его) и живет за границей. Давлетгильдеев работает в «Ходорковский Live» (бизнесмен Михаил Ходорковский включен в реестр иноагентов).

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В реестр добавлено, как формулирует Минюст, «Объединение лиц — телеграм-канал «BRIEF Важное». В самом перечне его участниками указаны в том числе журналисты Владимир Дергачев (он главред проекта) и Екатерина Винокурова (заместитель главного редактора).

Дергачев назвал внесение его вместе с коллегами в категорию аффилированных с иноагентами лиц «неприятным клеймом», с которым он не согласен. «Я никогда не занимался дискредитацией ВС РФ и считаю себя вполне патриотично настроенным человеком, как, конечно, и своих коллег», — отметил журналист.

По его словам, «грустно, что у нас запрещается свободная журналистика и высказывание своего мнения».

Винокурова, комментируя в своем телеграм-канале включение проектов BRIEF в реестр, написала, что «гражданская казнь свершилась».

Бизнесмен, основатель холдинга Zenden Андрей Павлов сказал РБК, что не знает подробностей о внесении в реестр иноагентов. «Если это я, то только гордость берет», — добавил предприниматель. Юристы Павлова будут запрашивать у Минюста обоснование включения в реестр иноагентов, чтобы в дальнейшем попытаться оспорить это в суде, сказал бизнесмен. Он отметил, что находится в России и уезжать не собирается.

На вопрос, отразится ли на бизнесе включение его в перечень иноагентов, Павлов ответил: «С бизнесом разберемся». Он отметил, что занимается бизнесом больше 30 лет и за это время «чего только не пережил». «Наш бизнес убивают уже семь лет, за время которых было несколько попыток доведения компании до банкротства. Для меня все это уже давно обычная рутина, я привык морально», — рассказал предприниматель.

В то же время он отметил, что вариант продажи компании не исключается. «Нам постоянно поступает много предложений о покупке и продаже наших бизнесов, мы рассматриваем их в рамках обычного рабочего процесса», — Павлов.

Zenden Group основана Андреем Павловым в 1997 году, сейчас в нее входят: ООО «Дом одежды», ООО «Сакура», ООО «Сезонная коллекция». Компания занимается производством обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte.

По данным СПАРК, выручка ООО «Дом одежды» (юрлицо, управляющее сетью Zenden) за 2023 год составляла 14,7 млрд руб., чистая прибыль — 571,9 млн руб., ООО «Мюнц групп» (Thomas Munz) — 8,9 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно, ООО «Радость» (Mascotte) — 3,7 млрд руб. и 433,6 млн руб. соответственно.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Мария Котова Мария Котова
Минюст иноагенты Екатерина Винокурова Telegram
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