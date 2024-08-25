BRIEF удалил посты и сменил название после признания иноагентом
Администрация телеграм-канала BRIEF, который попал в реестр иностранных агентов Минюста, удалила из него все публикации, а название канала сменилось на «ЕЖедневник».
По данным сервиса аналитики TGStat, последний пост в BRIEF был опубликован 25 августа в 21:00 мск. «Всем спасибо и Свободу Павлу Дурову», — говорилось там. Запись сопроводили хэштегом #FreeDurov, который был запущен после задержания основателя Telegram в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа.
В обновленном канале первая публикация также посвящена Дурову, это заявление команды мессенджера по поводу его задержания. «Записи о каждодневных делах, текущих событиях, ведущиеся изо дня в день», — говорится в описании «ЕЖедневника».
BRIEF был признан иностранным агентом 16 августа, на тот момент у канала было около 570 тыс. подписчиков. Минюст обосновал решение тем, что ресурс распространял материалы других иноагентов, а также недостоверные данные о политике и решениях российских властей.
Вскоре после этого администрация канала объявила, что объединенная редакция распускается, проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, его заместитель Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. «Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях», — заявили там. Также закрылся канал «Brief Важное», тоже признанный иноагентом.
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